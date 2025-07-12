漢光41》保衛首都圈 海軍陸戰隊99旅北上合體66旅獨家直擊

海軍陸戰隊99旅以速度機動性較高的機甲車輛為骨幹北上增援，陸續抵達桃園龜山區陸戰隊66旅營區歇整。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕國軍漢光41演習進入第二階段，國防部演習設定為明天共軍船團發進實施登陸作戰，威脅我國首都圈，調遣海軍陸戰隊99旅今天下午從南部出發，以速度機動性較高的機甲車輛為骨幹北上增援，約30輛各式車輛晚間9點多陸續抵達桃園市龜山區海陸66旅營區歇整，明天進入戰術地點待命及執行戰鬥任務。

漢光41號明天（13日）進入第二階段，設定共軍船團發進實施登陸作戰，隨著戰備等級提升，共軍對大台北地區的威脅加劇，為強化中樞防禦，海陸99旅從南部機動北上，增援中部、北部地區，目前已經進駐海陸66旅營區，屆時台北會有海陸66及99兩支勁旅共同守備。

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值得注意的是，這次海軍陸戰隊最有可能選定悍馬車及中型戰術輪車做為機動增援的主力，讓戰力機動可更為快速，編裝特性更朝機步旅傾斜，也符合美軍海軍陸戰隊快進快出特性；日後再搭配無人機打擊部隊，理論上火力範圍可觸及首都圈。

海軍陸戰隊99旅陸續抵達桃園龜山區陸戰隊66旅營區。（記者謝武雄攝）

海軍陸戰隊99旅人車抵達桃園龜山66旅營區歇整。（記者謝武雄攝）

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