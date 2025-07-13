漢光41》馬防部模擬岸際雷達失靈 官兵搭小艇出航當「眼線」

陸軍馬防部官兵操作成功艇，出海監視周遭動態，藉此補上陸基的岸際雷達失靈時偵蒐能力空缺。（軍聞社提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部駐守台灣本島、外離島官兵參與「漢光41號」實兵演習，軍方消息陳述，駐守於馬祖的馬防部兩棲連，昨（12）日模擬岸際雷達失靈後，為補上雷達搜索與警戒能量，因此操作成功艇出航，並運用海平面雷達監控海域動態，提升防區海域安全。

根據國防部規畫，「漢光41號」實兵演習採「有想定、無腳本」方式進行，因此，基層官兵須因應隨機、突發狀況，並及時因應與排除狀況，包括人員救護、車輛搶修，或者備援系統的啟用，都是實兵演訓驗證之列。

根據國軍官媒《軍聞社》12日釋出訊息，駐守馬祖的馬防部官兵於昨日進行一項操演，其所屬兩棲連當天模擬岸際雷達失靈，官兵接獲電令後，迅速於成功艇上裝載彈藥，並架設50機槍、M249班用機槍等武器，完成出發前準備。

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隨後，官兵立即駕駛成功艇至馬港外海，執行海上警戒幕任務，主要以海平面雷達監控海域動態，掌握周邊可疑船團行蹤，提升防區海域安全。

陸軍金防部砲兵營官兵實施臨戰訓練。（軍聞社提供）在同一天，陸軍金防部砲兵營昨實施臨戰訓練，官兵依據防區發布輔助及臨機狀況，進入戰術位置，完成砲陣地開設與整備作業。國防部表示，此演練有助於強化部隊應處能力與火力部署節奏，持續穩固防區作戰任務基礎。

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