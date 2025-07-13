【影】烏軍公布專殺無人機的Skynex作戰畫面 俄「見證者」遭秒殺

涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據烏克蘭軍事新聞網站《Militarnyi》報導，烏克蘭空軍近日發布官方影片，證實已在實戰中部署德國製「天網」（Skynex）防空火砲系統。烏軍發言人稱，該系統在攔截俄羅斯「見證者」（Shahed）攻擊無人機的任務中，展現了「完美無瑕」的作戰成果。

從影片判斷，該系統採用可程式化的「先進命中效率與摧毀」（Advanced Hit Efficiency and Destruction, 簡稱AHEAD）彈藥。這種砲彈會設定引爆時間，在接近目標的預定點引爆，形成一片由大量破片構成的彈幕，能高效率地摧毀目標。影片清楚顯示，這種火砲僅需一次短點放，就足以擊落一架來襲的無人機。

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烏克蘭空軍部署的「天網」（Skynex）防空火砲系統砲座，攝於2024年9月，來自烏軍西部空軍司令部公布的作戰影片畫面。（圖：烏克蘭空軍）

AHEAD彈藥技術最早由瑞士奧瑞岡（Oerlikon）公司開發，現由德國萊茵金屬（Rheinmetall）公司整合。其核心武器為35公厘「奧瑞岡Mk3」機砲，射速高達每分鐘1000發，有效射程為4000公尺。

由於砲座本身並非自走式，其主要任務是執行「點防禦」，保護如機場、關鍵基礎設施等高價值目標。一個砲兵連由四座砲座、一個指揮站與一組雷達站組成，具備全天候自動偵搜與射擊能力。

早在2022年，萊茵金屬就已宣布將為一個匿名的歐洲國家，製造兩套Skynex系統，隨後證實即為援助烏克蘭。烏克蘭在2024年初接收了首批兩套系統，總價值達1.82億歐元（約新台幣62.2億元），後續預計還將獲得另外兩套。

報導指，Skynex系統在烏克蘭的成功，標誌著一種反制低成本無人機威脅的新典範，也引發了多國的採購興趣。相較於昂貴的防空飛彈，這種先進火砲提供了一種更具成本效益的防禦方案，對於保護烏克蘭的關鍵設施，具有至關重要的戰略意義。

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