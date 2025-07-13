漢光41》阻敵登陸台中 「艾斯科」防禦工事現蹤大甲海灘

漢光41號演習進入第五天，第五作戰區工兵部隊於台中地區，實施「灘岸暨聯外道路阻絕」，國軍官兵操作機具，建置艾斯科（HESCO）防禦工事。（記者廖耀東攝〔記者許國楨／台中報導〕漢光41號實兵演習邁入第五天，第五作戰區今天在台中大甲海灘展開「灘岸暨聯外道路阻絕」實兵操演，模擬敵軍從灘頭強行登陸，國軍以一連串立體阻絕工事，構築鋼鐵防線，遏止敵軍推進，現場也出現HESCO「艾斯科」箱型阻絕工事，吸引軍事迷關注。

國軍第五作戰區今天演練，以敵軍企圖在作戰區內實施登陸作戰為構想，在前方灘岸部分，使用兩個排的兵力，由工兵部隊以消波塊、反戰車壕等機動器材，意在遲滯或阻止敵軍登陸部隊上岸，破壞敵軍登陸艇、戰車等裝備，並爭取時間讓守軍反應與增援。

漢光41號演習進入第五天，第五作戰區工兵部隊於台中地區，實施「灘岸暨聯外道路阻絕」，國軍以消波塊、鋼刺蝟及消波塊、反戰車壕、艾斯科（HESCO）防禦工事等各式阻材設置阻絕。（記者廖耀東攝）國軍第五作戰區工兵部隊架設防禦工事。（記者廖耀東攝）軍方在聯外道路部分設置貨櫃、鋼刺蝟等各式阻材設置阻絕，主要目的在灘岸部分防舟艇，並迫使人車分離提前換乘，在聯外道路阻止敵軍，也可誘導敵軍進入預想殲敵區，結合兵、火力配置有效削弱敵軍戰力。

這場演習最吸睛處在於，今年首次加入演習的HESCO「艾斯科」箱型阻絕工事，過去曾投入2000年代的阿富汗戰爭、伊拉克反恐戰爭，是美軍工兵部隊的現役同款裝備，它可迅速展開成箱型防爆牆，兩名士兵搭配一部機具裝填砂土，只需20分鐘就能建起長達10公尺的防線，相較傳統沙包堆疊需耗費數小時，效率大幅提升。

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軍方指出，此次演練由陸軍52工兵群執行，依據各式戰場景況，靈活變換阻絕地點、方式達成作戰需求，有效強化部隊在複雜戰場環境中應變能力，也使官兵更加熟稔阻絕設置程序，進而提升遲滯敵軍能力與作戰效能，為國土防衛作戰提供堅實支援。國軍第五作戰區工兵部隊於台中地區，實施「灘岸暨聯外道路阻絕」，附近民眾也被阻絕在操演區外。（記者廖耀東攝）

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