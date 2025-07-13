巴基斯坦使用中製武器真厲害？ 國外百萬Youtuber揭落漆內幕

巴基斯坦使用大量中國紅旗系列防空飛彈，卻無法攔截印度飛彈的打擊。圖為中國「紅旗-19」防空飛彈。（圖擷自微博）

涂鉅旻／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕印度與巴基斯坦今年5月爆發空戰，外界評估，由於印度損失多架戰機，因此可能由巴基斯坦占據優勢，但印度後續對巴基斯坦施以飛彈飽和攻擊，也造成巴方3座基地嚴重受損，顯見其使用的中國「紅旗」系列防空飛彈可能有諸多缺陷。對此，在Youtube獲得186萬訂閱數的頻道「Business Basics」拍攝影片，揭露其中國宣傳防空飛彈優勢的表象背後，性能其實落後不堪。

由於巴基斯坦有80%的主要軍事裝備來自於中國，因此其在與他國衝突中的表現，等於直接反映中國的戰力，巴基斯坦防空戰力，主要使用中國「紅旗-9」中遠程防空飛彈、「紅旗-16」中程防空飛彈、「紅旗-7」短程防空飛彈，以及「飛弩-6」人攜式防空飛彈。其中，中國甚至宣稱其「紅旗-9」性能，與美製「愛國者」或俄製S-300飛彈同等，中方號稱射程有125公里，升級版則有250至300公里，一個戰鬥單位可部屬48輛發射車、192枚飛彈。

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影片揭露，印度5月8日對巴基斯坦空軍基地的25分鐘打擊之中，至少擊中9個目標，凸顯巴方防空並非完美。其中，最關鍵的是丘尼安空軍基地，內部部署中製YLC-8E反匿蹤雷達，卻遭受印度一波反輻射飛彈打擊後立即癱瘓；同時，巴基斯坦主要城市和基地內的「紅旗-9」，也被印度在同一時間、早就暗中部署的「布拉莫斯」超音速飛彈擊毀。

該影片稱，這個軍事衝突的結果，就是巴方部分基地嚴重受損，所有導致印巴衝突的恐怖分子據點也遭拔除，數十名高層領袖被消滅，對此，印度也有發布無人機拍攝的精準打擊畫面佐證，目前第三方評估單位都未能找到反駁證據，顯見中製武器其實外強中乾、不堪一擊。

影片更指出，雖然在印巴衝突初期，中國軍工企業股價大漲，但隨著巴方領導人承認中製武器性能未達預期，中國國防相關企業都大跌，其中「殲-10C」戰機製造商成都飛機工業集團，在停戰後的兩周內股價損失超過2成；「霹靂15」飛彈的製造商株洲宏達電也下跌6到9%；中航工業甚至在停戰當日股價下跌超過8%。

影片說，這些跡象顯然這讓中國丟盡面子，不過，巴方不僅未對中方失望，反而是中方對其施壓，要求其下架相關中製武器作戰失敗的新聞，並責怪巴方人員訓練失當，以上證據都顯示，中國軍事裝備其實落後不堪。另一方面，中共解放軍也使用這些裝備，他們在中印邊界上部署同樣的「YLC-8E」反匿蹤雷達，但可能已遭印度充分掌握。

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