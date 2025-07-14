漢光41》打到中為止！澎湖反登陸實彈操演 震撼遠超花火節

國軍「漢光41號演習」14日清晨由第一作戰區在澎湖馬公山水海域實施「要域火殲實彈射擊」，戰車邊走邊打，場面相當震撼。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國軍「漢光41號演習」進入第6天，第一作戰區今（14日）清晨在澎湖馬公山水海域實施「要域火殲實彈射擊」，狀況模擬敵軍對澎湖地區「快速突擊上陸」，防區各部隊展開反登陸火力實彈操演，彈藥支出超過一整年花火節經費。

此次操演整合第一作戰區防區聯合火力，磨練部隊指揮程序與熟稔編制武器接戰程序，務實的驗證聯合作戰指管具體效能；射擊武器包含標槍飛彈、M60A3戰車、CM21甲車、155、105榴砲、120、81迫砲、M240機槍、50機槍、40榴彈機槍等多型裝備，展現多層次火力制壓與縱深殲敵的作戰企圖。

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國軍「漢光41號演習」14日在澎湖馬公實施「要域火殲實彈射擊」，澎防部發射曳光燈照亮夜空，由飛彈快艇揭開實彈操演序幕。（記者劉禹慶攝）

操演課目包含「快艇伏擊」、「防空部隊接戰」、「火力打擊」、「戰場掃蕩」、「預備隊投入」、「肅清戰場」等課目；過程中，各式機槍構築綿密防空火網、標槍飛彈精準打擊敵高價值目標、多型火砲提供遠程火力制壓、戰甲車執行戰場掃蕩，有效肅清來犯之敵，充展現官兵勤訓精練的成果。

由於操演彈藥多是「即期品」，標槍飛彈1枚高達10萬美元，因紅外線瞄準故障，經過3次排除才射出，距離標靶出現差距，但演習就是「打到中為止」，從失敗中吸取經驗，第二發就順利命中，因平時實彈演練機會難得，因此澎防部指揮官陳俊源中將現場臨時加碼，指示砲兵部隊彈藥打完為止，海上標靶全數擊沉。

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