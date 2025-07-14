漢光41》睽違7年 馬防部兩棲偵搜連海上實彈射擊

國軍「漢光41號演習」今天登場，圖為馬防部155榴砲對敵船實施火力打擊。（圖為馬防部提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕國軍「漢光41號演習」實兵演練持續進行，為強化反制敵襲能力，馬祖防衛司令部今天（14日）於南竿外海實施實彈射擊，模擬中國企圖以機漁船及無人機，採灰色地帶襲擾，並猝然由海上發起奪島行動，防區立即統整砲兵、特戰、無人機及打擊部隊等多元戰力，進行實彈射擊。值得一提的是，相隔近7年，兩棲偵搜連再度執行海上實彈射擊，展現「能打、敢打、機動、精準」的戰術意涵。

國軍「漢光41號演習」今天登場，圖為馬防部兩棲連官兵在成功艇上，依令實施火力壓制。（圖為馬防部提供）

馬防部指出，此次「漢光41號演習」中，兩棲偵察連（海龍蛙兵）加入「近岸水域作戰」，以強化反制敵襲與即時應變能力；情境模擬敵船逼近，海龍蛙兵迅速以船艇雷達掌握敵情，並與作戰中心完成情資傳遞後，「成功艇」依指令運用50機槍、班用機槍實施火力壓制。兩棲連此次海上實彈射擊，除驗證官兵接戰反應與火力打擊成效外，亦因應近期灰色地帶襲擾日趨頻繁，磨練官兵熟稔戰場情境。

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國軍「漢光41號演習」今天登場，圖為馬防部官兵以20機槍實施火力壓制。（圖為馬防部提供）

為強化戰場即時監控能力，實彈射擊期間，由一線據點派遣無人機，執行海上偵蒐任務，精準掌握敵船動向，並即時回傳座標至火力協調中心，完成射擊請求程序，並持續透過無人機畫面，監控火力打擊成效，有效驗證「偵搜、通傳、打擊、評估」一貫化實戰流程，以強化協同打擊火力與戰場資訊整合。

國軍「漢光41號演習」今天登場，圖為馬防部官兵在據點內，以50機槍對敵人實施射擊。（圖為馬防部提供）

此外，「甲車行進間射擊」讓國軍在機動任務中執行實彈射擊，驗證平時訓練成果。馬防部表示，此次實彈射擊，不僅在實戰情境中驗證戰力，更讓官兵體會團隊協同與臨機應變的重要性。

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