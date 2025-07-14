漢光41》憲兵搭北捷暗夜移防影片曝光 兵力、糧秣、彈藥一次送到位

〔記者涂鉅旻／台北報導〕衛戍中樞的憲兵指揮部官兵今日凌晨首度運用台北捷運板南線，在模擬敵對台發動飛彈、火箭襲擊之際，運用台北捷運地下化路線進行兵力、糧秣、彈藥的移防工作。國軍也發布影片紀錄演練過程，顯見物資透過機具搬運、集結後，自南港一路向西運送，沿途上車的官兵絲毫不馬虎，在列車上依舊保持警戒姿態，時刻觀察周遭變化。國防部發布憲兵首度運用台北捷運操演的照片，陸軍三支部官兵正操作堆高機搬運物資。（軍聞社提供）

國防部今日凌晨在北捷收班之際，由憲兵指揮部官兵參與實兵演練，根據軍方發布訊息指，憲兵與陸軍三支部、台北市政府等單位，運用地下化設施執行兵力、物資轉用演練，展現軍民聯合防衛的應變能力，強化國土安全防護機制。憲兵官兵搭乘捷運時不敢鬆懈，持續警戒觀察四周狀況。（軍聞社提供）

陸軍三支部負責後勤工作，從國軍發布的訊息可見，官兵在南港一帶操作堆高機等機具搬運物資，隨後，憲兵官兵在警政署維安特勤隊員警的協助下，人員全副武裝、攜帶彈藥從善導寺等車站上車，隨後從龍山寺站離去，移動到戰術位置。在搭乘捷運過程中，官兵皆持槍警戒，確保遭遇突發狀況時能迅速應變。憲兵官兵在北捷龍山寺站出站，並朝戰術區域快速移動。（記者劉宇捷攝）

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