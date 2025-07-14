漢光41》金門「戰地」實兵演訓震撼登場 讓遊客超有FU！

國軍「漢光41號」實兵演習在金門登場，路過觀光客直擊「戰況」，紛紛拿起手機拍照。（安頭提供）〔記者吳正庭／金門報導〕國軍「漢光41號」實兵演習持續進行，陸軍金門防衛指揮部金門守備大隊戰車營昨（13）天執行關鍵基礎設施防護演練，成功達成訓練目標。演練過程，戰車營官兵為完成兵力整備與機動部署，戰車有序地在道路呼嘯而過，展現堅實軍容，讓不少觀光客在曾是「戰地」的金門直擊「戰況」，直喊「超有FU」！

國軍「漢光41號」實兵演習，金防部金門守備大隊以優勢兵力向機房攻堅，展開肅清行動。（青年日報提供）7月13日是「漢光41號」實兵演習第5天，金防部為提升臨戰應處能力，實施關鍵基礎設施防護演練，模擬防區重要電信機房遭敵突入破壞，企圖中斷我方指管通聯系統，守軍接獲警方通報，立即派遣兵力展開「關鍵基礎設施防護」演練，確保重要設施安全，穩固外島防衛作戰能量。

國軍「漢光41號」實兵演習，金防部金門守備大隊以優勢兵力向機房攻堅，展開肅清行動。（軍聞社提供）模擬狀況登場後，金門守備大隊戰車營官兵立刻完成兵力整備與機動部署，並派遣兵力前往應援，在電信機房周邊設置「外圍警戒、中層阻殲、核心固守」3道防護區域；先於關鍵設施周邊警戒，防止敵軍竄逃，再以優勢兵力向機房攻堅，展開肅清行動，確保關鍵基礎設施運作如常，指管通聯系統通暢。

國軍「漢光41號」實兵演習，金防部金門守備大隊戰車營執行關鍵基礎設施防護演練，並派遣兵力前往應援，在電信機房周邊設置防護區域。（軍聞社提供）演練過程，戰車支援部署，在道路展現靈活的機動應援能力，也讓剛好路過的觀光客停下腳步，拿起手機拍照，1名楊姓遊客說，這兩天和朋友機車自由行，剛好遇到軍車前進，在曾經是戰地的金門看見國軍弟兄認真的精神，「超有FU的」！

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