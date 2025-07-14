漢光41》聯合防空作戰登場 花蓮F-16V、幻象戰機拂曉出擊







幻象2000戰機拂曉出擊，率先升空迎敵。（記者游太郎攝）

〔記者游太郎／花蓮報導〕「漢光41號」演習第6天，第二作戰區清晨實施「聯合防空作戰演練」，清晨4時50分，空軍4架幻象2000、8架F-16V共12架戰機，自花蓮空軍基地起飛，受令後拂曉出擊，緊急起飛攔截闖入北、東部空域敵機，地面防空部隊並機動進入陣地接戰，各級部隊全面驗證防空應變作為。

F-16V戰機後燃器噴出醒目的尾焰，加足馬力升空展開攔截演練。（記者游太郎攝）今天清晨4時許，花蓮空軍基地機堡內的地勤人員相當忙碌，加快速度為F-16V及幻象戰機進行飛行前整備，4時30分陸續緊急滑行至加溫坪待命，4時50分左右，4架幻象2000戰機率先緊急起飛，隨後2批共8架F-16V戰機跟進，後機尾開啟「後燃器」的火焰相當明顯，加足馬力升空後，飛向北部及東部空域，模擬緊急攔截闖入我國空域的中國戰機，確保北部及東部空域的制空權。

除了空軍戰機緊急升空外，包括陸軍花防部防空連的復仇者飛彈車組，以及擔任空軍地面防空任務的35快砲及麻雀飛彈等防空系統，在花防部機步營在周圍協助警戒下，也加入防空應變相關作為，歷時1小時30分後，12架戰機分批平安返航，圓滿達成拂曉出擊操演任務。幻象2000戰機完成攔截及相關作為後，平安飛返花蓮基地。（記者游太郎攝）F-16V戰機完成任務後，順利返航。（記者游太郎攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法