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漢光41》演習也不缺席救災 第四、第五作戰區挺進嘉南助災區復原

2025/07/14 13:12

第四作戰區官兵協助居民清運垃圾。（第四作戰區提供）第四作戰區官兵協助居民清運垃圾。（第四作戰區提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍「漢光41號」演習進入第六天，國軍各地官兵戮力投入演訓外，亦有一部分兵力持續進行颱風「丹娜絲」災後復原工作。國軍第四、第五作戰區今（14）日表示，其持續派官兵前往嘉義、台南地區，進行道路疏通、水溝清理等復原工作，期盼能展現軍民合作韌性，讓受災民眾盡早恢復正常生活。

第四作戰區官兵協助台南地區居民災後復原。（第四作戰區提供）第四作戰區官兵協助台南地區居民災後復原。（第四作戰區提供）國軍第四作戰區表示，受「丹娜絲」颱風豪雨影響，台南地區災情不斷，從7月5日迄今調派可用兵力與機具支援防、救災任務，已派遣3053人次投入道路疏通及清理落果等任務，與地方政府及民間單位協力救災，展現軍民合作韌性。第四作戰區表示，其秉持「演訓不中斷、救災不缺席」原則，與民眾同在，持續檢討可用兵力支援地方政府救災，展現平時訓練與災害應變能力，期盼使鄉親早日恢復正常生活。

第五作戰區官兵協助搬運傾倒的路樹枝幹，協助道路恢復暢通。（第五作戰區提供）第五作戰區官兵協助搬運傾倒的路樹枝幹，協助道路恢復暢通。（第五作戰區提供）負責中部防務的第五作戰區表示，為協助地方颱風災後復原，讓民眾早日恢復正常生活，其持續派遣兵力至嘉義地區，執行道路及水溝清理等復原工作；國軍在戮力執行演訓任務同時，亦妥善調派兵力支援救災，展現平時訓練成果與災害應變能力，担負保衛國家與守護民眾的雙重任務，做為國人最有力的後盾。

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