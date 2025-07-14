漢光41》206旅「快狠準」操作榴砲 武器射擊+戰傷救護練基本功

陸軍206旅砲兵營執行105公厘榴砲操作。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕國軍「漢光41號」實兵演習今（14）日持續進行，陸軍206旅砲兵營上午於林口麗林國小，執行105公厘榴彈牽引砲操作與自衛戰鬥演練。現場有近200名官兵分組進行訓練，除了實施榴砲射擊演練，也進行戰傷救護、自救互救與戰術射擊訓練，展現後備戰力。

陸軍206旅砲兵營執行105公厘榴砲操作。（記者羅國嘉攝）這項操演由206旅動員砲兵連及營部連實施聯合操演。現場可見砲兵快速跳完「砲操」，透過觀測官傳遞射擊指令，計算射擊諸元後，迅速完成射擊部署；另一側則模擬城鎮戰環境，展開跪姿、臥姿與立姿等多種射擊姿勢轉換，並進行「戰傷救護」演練，期間使用訓練用無人機進行戰場偵查，提升臨戰反應與戰場自救能力。

訓練用無人機。（記者羅國嘉攝）206旅中校營長王偲倫表示，此次演習模擬台灣守備作戰實況，結合營部連與砲兵連兩單位，前者著重營區設施安全防護，後者則進行火力投射任務。經過10日臨戰訓練後，官兵已熟悉各項戰術動作，操作上更強調「快、狠、準」，務求火力任務完成與守備區域安全無虞。

陸軍206旅砲兵營模擬城鎮戰環境，展開跪姿、臥姿與立姿等多元射擊姿勢轉換，並進行「戰傷救護」演練。（記者羅國嘉攝）王偲倫強調，國軍演訓一切依據計畫與戰備需求進行，扎實訓練是為了強化後備戰力，也讓召員回歸民間後具備應變能力，守護家園。此次206旅在校園實施操演，透過真實環境提升戰場模擬精度，也體現國軍「平時即戰力」的備戰決心。

陸軍206旅砲兵營模擬城鎮戰環境，採取臥姿射擊。（記者羅國嘉攝）參與教召的上兵朱郁維表示，這是他首次經歷為期14天的教召與演習整合，感受比以往更為扎實。他擔任偵察組射手，負責掩護與觀測任務，這次也首次實際使用空包彈進行模擬射擊，讓他深刻體會實戰氛圍。他補充：「我們也學習了戰傷自救與互救技巧，讓士兵在中彈後仍能爭取生存時間，減少戰損。」陸軍206旅砲兵營模擬城鎮戰環境，並進行「戰傷救護」演練。（記者羅國嘉攝）

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