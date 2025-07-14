漢光41》關切布雷戰力 賴總統視導海軍水雷整修所、快速布雷艇

總統賴清德（中）頒發加菜金慰勉海軍官兵。（記者李惠洲攝）〔記者洪定宏／高雄報導〕總統賴清德今天上午到高雄左營海軍基地，視導海軍水雷整修所及新型快速布雷艇，頒發加菜金嘉勉海軍官兵。

賴清德在上午10點左右抵達海軍水雷整修所，了解水雷彈藥與引信、感應器裝配過程，以及各式水雷特性，停留大約20分鐘。這段視導過程，國防部僅透過直播發布，沒有安排媒體在場。

海軍裝載水雷至合字號登陸艇。（記者李惠洲攝）海軍在合字號登陸艇裝載水雷。（記者李惠洲攝）接著，賴清德轉往東登碼頭，視導水雷吊掛進舊式布雷艇，再登上新型快速布雷艇，聽取官兵介紹新型快速布雷艇的性能，下船後頒發加菜金嘉勉海軍官兵；在東登碼頭停留大約10分鐘離去，沒有對媒體發言。

海軍陸戰隊特種作戰突擊艇在周遭海域戒護。（記者李惠洲攝）官兵操作快速布雷艇的武器戒備。（記者李惠洲攝）海軍特別在東登碼頭，安排海軍陸戰隊特種作戰突擊艇在海域、悍馬車在陸域戒護，新型快速布雷艇也派員操作武器系統戒備。

總統賴清德登上快速布雷艇。（記者李惠洲攝）總統賴清德登上新型快速布雷艇。（記者李惠洲攝）不過，國防部雖然安排直播，東登碼頭也有新型空拍機，但水雷整修所內的收音不佳，觀眾聽不清楚內容，也沒有賴清德在新型快速布雷艇的內部畫面。

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