英媒籲烏克蘭正視無法達成停火 轉而尋求「戰略中立」

烏克蘭西部切爾諾夫策州一處公寓大樓12日遭俄軍空襲。（路透）涂鉅旻／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》13日發布的評論文章指出，美國總統川普和其他西方領袖正在慢慢認清現實，俄羅斯總統普廷顯然無意停止對烏克蘭的侵略戰爭，而更重要的是，烏克蘭未來務實的軍事和外交戰略，必須接受這個事實，並制定新的方針。

該文指出，過去6個月，人們一直錯誤地認為川普有可能透過談判達成烏俄停火，甚至終止這場戰爭，好讓一支由英法聯軍領導的維和部隊進入烏克蘭，確保烏克蘭的未來，但普廷絲毫沒有停止進攻的意思。

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俄軍新一輪地面攻勢目前正在向哈爾科夫以東50英里的大布爾盧克鎮（Velykyi Burluk）前進，且10天內前進3英里。與此同時，飛彈和無人機對烏克蘭城市的肆意轟炸愈演愈烈，為基輔的防空系統帶來巨大壓力，並導致更多平民傷亡。

烏克蘭前國防部長札戈羅德紐克（Andriy Zagorodnyuk）上月曾在一篇文章中指出，「（基輔）可接受的停戰協議或許永遠不會真正達成」，基輔應該制定一套「修正後的勝利理論」，承認克里姆林宮正與基輔進行一場永無止境的戰爭。

札戈羅德紐克將這種新策略描述為「戰略中立」（strategic neutralisation），即一種永久性、動態的軍事作為，旨在確保俄軍無法推進，並使莫斯科「在行動上無法擾亂烏克蘭戰略、政治、經濟和社會生活的關鍵層面」。

該策略承認烏克蘭無法奪回已被俄國佔領的領土，也無法像去年夏天在俄國庫斯克州那樣，再次進攻俄國境內，而是採取積極防禦的策略。

札戈羅德紐克以黑海局勢為例說明可能發生的情況，烏克蘭在戰爭開始時沒有海軍，但到2023年中期，透過利用遙控海上無人載具，不僅對俄國軍艦構成威脅，還成功擊沉了部分俄艦，成功遏制了俄國黑海艦隊。在相關戰役中，俄國艦隊遭遇「功能性潰敗」（functional defeat），基輔從而取得一條從敖德薩附近地區運輸糧食的走道，毋須與莫斯科進行談判。

不過，烏克蘭的問題是，在陸地上能否實現「戰略中立」。

今年以來，儘管俄軍已擊破烏軍對庫斯克的包圍網，但一直難以在烏克蘭境內奪佔領土。此外，俄軍6月的傷亡率約為每天1100人，這表明基輔能夠大致守住防線，這主要得益於烏國大量生產、每架價格在400至500美元（約新台幣1萬1716元至1萬4646元）的「第一人稱視角」（FPV）無人機。

烏軍的目標是將FPV無人機作戰深度延伸至25英里、50英里甚至100英里，從而創建一個俄軍實際上無法集結，甚至無法步行到達前線的區域。這不是建立一個類似朝鮮半島的非軍事區，更像是一個俄軍無法行動的高度軍事化區域，亦即事實上的邊界。

俄軍推進速度已減緩，表明這種做法或許可行，但一個重要的問題是，一旦美國軍援減少，加上俄國不斷增加的飛彈和無人機攻勢，將對這個做法構成挑戰。

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