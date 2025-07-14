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漢光41》苗栗泰安後備山地連教召 鍛鍊召員山地戰技

2025/07/14 17:09

苗栗縣後備指揮部泰安鄉山地後備連幹部，教授應召員陷阱製作技巧。（苗栗縣後備指揮部提供）苗栗縣後備指揮部泰安鄉山地後備連幹部，教授應召員陷阱製作技巧。（苗栗縣後備指揮部提供）〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣後備指揮部泰安鄉山地後備連，配合漢光演習強化教召員山地作戰環境下適應力與求生技能，透過實地操作與分組演練，全面提升野外應變及作戰能力。

苗栗縣後備指揮部泰安鄉山地後備連幹部，指導應召員野外取火技巧。（苗栗縣後備指揮部提供）苗栗縣後備指揮部泰安鄉山地後備連幹部，指導應召員野外取火技巧。（苗栗縣後備指揮部提供）苗栗縣後備指揮部指出，此次課程內容著重於實戰與實用，包含山地戰技基本操作、野外取火技巧、無具野炊等野外求生能力，以及方向判定與地形地物的辨識運用，更進一步教授陷阱製作與簡易捕獵技巧，協助官兵在資源有限的環境下仍能自給自足、順利完成任務。

連長陳上尉表示，未來仍將持續依作戰需求滾動調整訓練課程，強化基層後備官兵「山地戰技」能力，確保於戰時能因地制宜、發揮最大作戰效能，真正落實全民防衛的精神與決心。召員學習山地作戰環境下之適應力與求生技能。（苗栗縣後備指揮部提供）召員學習山地作戰環境下之適應力與求生技能。（苗栗縣後備指揮部提供）

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