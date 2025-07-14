網謠傳「城鎮韌性防空演習」延長 警政署澄清：與往年相同僅半小時

網傳錯誤訊息，警政署對此澄清。（記者姚岳宏翻攝）

〔記者姚岳宏／台北報導〕近日網路流傳「今年防空演習特別長，不是往常的半小時，留意行程」等資訊，引起民眾恐慌議論「是不是有什麼特別情況」，警政署今日澄清，「2025城鎮韌性（防空）演習」實際需民眾配合的時間僅為30分鐘，與歷年萬安演習相同，請民眾安心應對。

警政署表示，本次演習訂於7月15日至18日，採「分區異時」方式，依中部、南部、北部、東部及外（離）島地區順序辦理。各地區於演習當日下午1時30分至2時（東部及外［離］島為上午10時至10時30分），實施防空警報發放、疏散避難及交通管制等項目，請民眾配合警察及民防人員引導。

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警報解除後，由地方政府及民防團隊續行於下午2時至3時（東部及外［離］島為上午10時30分至11時30分）實施「救濟站」、「急救站」及戰災搶救等災害應變演練，不影響民眾正常作息。

警政署強調，防空演習是落實全民國防教育、強化社會韌性的重要措施，透過平時演練，方能在極端情況迅速應變、自我保護，並呼籲民眾提高警覺，切勿轉傳未經查證訊息，攜手支持演習推動，共同守護國人安全與社會安定。

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