漢光41》馬防部拂曉出擊 展現重層火力打擊實力

漢光演習，馬祖防衛指揮部拂曉出擊，在西莒實施實彈射擊。（馬防部提供）

羅添斌／核稿編輯

〔記者盧賢秀／綜合報導〕國軍「漢光41號演習」進入第7天，陸軍馬祖防衛指揮部莒光守備大隊今天拂曉出擊，艦艇在連江西莒實施「近岸水域作戰」，以重層火力打擊，同時在西莒直升機場同步實施反機降，阻止敵軍登陸。

馬防部昨天在馬祖的南竿和北竿實施兩棲偵搜海上實彈射擊，今天清晨則是拂曉出擊，在西莒島實施實彈射擊，模擬敵軍從海上突襲，「成功艇」實施「近岸水域作戰」，有效打擊接近敵船，並執行防護射擊、戰力整補及打擊部隊應援等實戰化操演，展現重層火力打擊能量。

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此外，在西莒直升機場同步實施反機降，阻敵戰力增長，以策應整體防衛作戰。

馬防部表示，透過實彈射擊與指、管、通聯協調驗證，強化官兵接戰反應與戰場應變能力，提升整體作戰效能，確保防區在戰時具備立即反制與應援作戰的能力。

漢光演習，馬祖防衛指揮部拂曉出擊，在西莒實施實彈射擊。（馬防部提供）

漢光演習，馬祖防衛指揮部拂曉出擊，在西莒實施實彈射擊。（馬防部提供攝）

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