漢光41》民眾在城鎮戰角色？ 郭力升：保護好自己、支援軍事行動

金防部實施「漢光41號演習」實兵演練，在緊臨金廈海域的金門大橋「烈嶼端」，執行「縱深陣地逐次抵抗」課目。（記者吳正庭攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍「漢光41號」實兵演習進入第七天訓練課目，各地官兵開始投入城鎮暨縱深作戰訓練。不過，民眾可能好奇，若爆發城鎮戰時，自身可扮演什麼角色？陸軍備役少將郭力升今日接受媒體專訪說，民眾應先保護好自己，囤存維生物資、具有自救救護素養，並可通報敵人動向給守軍、不讓物資被敵所用等，即可增加作戰成功的公算。

針對取得城鎮作戰勝利的關鍵，郭力升今日接受漢聲廣播電台節目「國防小尖兵」專訪時表示，回顧戰史，能善用地形、預先做好準備、可全民支援軍事行動，並抱持抗敵決心者，可以克敵制勝，例如第一次車臣戰役的格羅茲尼攻防戰，車臣民眾支援軍隊的行動，車臣部隊小區塊、小批次運用，配合民眾的情報傳遞、物資補給，即對俄軍迎頭痛擊，瓦解俄軍攻勢，就是城鎮防衛的成功案例。

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國防部副部長柏鴻輝（右4）日前在新北市板橋視導國軍第三作戰區「自強41號演習」，本次演習徵用民用6輛3噸半貨車一字排開。（資料照，記者方瑋立攝）至於民眾對於城鎮作戰，可以做的準備為何？郭力升說，就他的個人認知，當有人要來入侵、破壞美好家園，當然要死守到底、堅決抵抗，這沒有討論空間。

其次，他表示，所有的行動要以支援軍事作戰為優先，如何讓國軍可以充分發揮戰力守護家園，又不讓敵人利用我方資源增強戰力，因此，民眾可通報敵人動向給我軍，甚至讓敵人行動受到妨礙，遲滯敵軍事行動，即可增加作戰成功的公算。

這次國軍與其他政府單位藉由「漢光演習」、「城鎮韌性防空演習」，強化軍民合作、社會韌性，郭力升說，對於民眾而言，若要盡到社會韌性本分，就要先保護自己，對於自己的維生物資囤存、自救與互救措施、不受敵方戰爭手段與砲火所傷。這是因為，若我方軍隊得另外提供協助與救援，也會降低作戰效能。

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