城鎮韌性防空演習彰化流程曝 人車管制30分鐘

彰化縣城鎮韌性防空演習將於下午1點半登場。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕中部4縣市「城鎮韌性防空演習」將在今天（15日）登場，彰化縣警局指出，下午1點30分至2點實施防空演習，防空警報響起時，人、車立即接受管制30分鐘，違者可依民防法處3萬元以上15萬元以下罰鍰。彰化縣警局指出，防空警報解除後，2點起將在和美地區實施飛彈襲擊廠房倒塌及毒化物外洩救援等相關演練，演習時間為1小時。

彰化縣城鎮韌性（防空）演習流程，為下午1點30分戰時空襲警報發放時，和美鎮道周路實地演練「車停、人就近疏散，縣民攜行個人緊急避難包，實際進入防空疏散避難設施」，縣長王惠美等人將至和美鎮立圖書館-附屬防空避難地下室，視導戰時車停、人就近疏散，實際進入防空疏散避難設施演練、戰時彰化客運公車下車旅客防空疏散避難演練及戰時縣民攜行個人緊急避難包防空避難演練；稍後到和美鎮公所-附屬防空避難地下室，視導戰時動員民防團支援空襲防護編組演練。

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防空警報解除後，一行人將轉往彰濱工業區奇鈦公司彰濱廠，視導戰時彰濱工業區遭敵飛彈襲擊廠房倒塌及毒化物外洩救援演練，稍後將轉往和美高中視導急救站傷患現場醫療處理開設演練，以及救濟站災民轉移收容開設演練。

彰化縣警局的演習會場都已部署就緒。（記者湯世名攝）

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