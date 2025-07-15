城鎮韌性演習台鐵照常行駛 旅客延誤換車退票免手續費

2025城鎮韌性（防空）演習7月15至18日分區舉辦，台鐵列車正常行駛，旅客若因演習延誤，可改換其他班次或退票，免扣手續費。（資料照，記者蔡昀容攝）

〔記者蔡昀容／台北報導〕2025城鎮韌性（防空）演習7月15至18日分區舉辦，台鐵公司表示，各級列車正常行駛，已購票旅客若因演習而延誤，可改換其他班次或辦理退票，免扣手續費。

2025城鎮韌性（防空）演習 7月15日（中部）16日（南部）、17日（北部）及18日（東部）分區舉辦。演習將進行為時30分鐘的警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制等實作演練；北部、中部及南部地區下午1時30分至下午2時辦理，東部地區於上午10時至上午10時30分辦理。

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台鐵公司表示，演習期間各級列車正常行駛，車站售票及旅客進出閘門亦正常作業，但提醒該時段搭車旅客提早到站，避免耽誤既定行程；下車旅客及接送親友應立即依憲、警、民防人員引導，實施疏散避難。

另外，台鐵公司表示，凡已購票的旅客，因演習而延誤，可改換其他班次或辦理退票，免扣手續費。

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