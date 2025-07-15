城鎮韌性演習登場！南投草屯變「空城」 重要據點長槍戍守

城鎮韌性演習在南投登場，其中熱鬧的草屯鎮演習期間成為「空城」，繁忙的中潭公路也變無人大道，只剩警方車輛巡查。（記者劉濱銓攝）

〔記者劉濱銓／南投報導〕城鎮韌性演習今於中彰投苗4縣市登場，南投縣下午1點30分起各地響起警報聲，其中熱鬧的草屯鎮成為「空城」，繁忙的台14線中潭公路頓時變無人大道，重要據點如草屯警分局也有員警持長槍戍守，草屯警方表示，演習期間行駛車輛需停靠路邊停等至演習結束，若未配合指引，最高可罰15萬元。

草屯警方表示，演習期間各重要據點如草屯警分局都有持長槍的員警戍守，各主要路口也派駐警力指揮交通，像下午警報響起，中潭公路仍有部分車輛行駛，當下員警立即引導至路旁等待，直到演習結束才能駛離。

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由於中潭公路旁就是熱鬧的草屯兒童公園，今演習登場前，公園就不見遊憩民眾，現場只有大量的蟬在鳴叫，相較過去人潮滿滿的公園，有如天壤之別。

城鎮韌性演習在南投登場，草屯警分局派出持長槍的員警戍守據點。（記者劉濱銓攝）

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