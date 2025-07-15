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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

防空演習中部打頭陣 台中騎士雙載「逛大街」、還有人上街拍照

2025/07/15 14:28

台中市首度實施城鎮韌性（防空）演習，竟有騎士在空曠大街閒晃。（記者黃旭磊攝）台中市首度實施城鎮韌性（防空）演習，竟有騎士在空曠大街閒晃。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕首度城鎮韌性（防空）演習今天下午1時30分至2時從台灣中部地區開始實施，不少民眾手機響起警報聲，顯示「敵導彈攻擊臺灣中部」簡訊，紛紛躲進室內避難，不過，南屯區街頭竟出現騎士雙載等紅燈、民眾上街拍照，還有Uber騎士騎上無車馬路，警方表示，將陸續蒐證依民防法開罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

「嗡、嗡...」，萬安演習實施47年走入歷史，中部苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣等4縣市下午率先進行2025城鎮韌性（防空）演習，多數民眾及汽機車駕駛聽到手機警示後，紛躲進室內避難，不過，仍有騎士於下午1時45分雙載，出現在大墩、大墩12街口停等紅燈，左顧右盼懷疑周遭車怎麼都不見了，還有男女於1時56分現身街頭拍照，隨即一輛Uber機車慢悠悠騎經公益路。

警方表示，獲報後將調閱監視畫面，陸續依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定開罰，騎士若未配合演習管制，得引用民防法第25條裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

台中市首度實施城鎮韌性（防空）演習，黑衣男上街拍照。（記者黃旭磊攝）台中市首度實施城鎮韌性（防空）演習，黑衣男上街拍照。（記者黃旭磊攝）

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