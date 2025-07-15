台中城鎮韌性防空演習 沙鹿公所人員跪趴地下室避難

沙七區公所員工揹著避難包，以手抱頭排排跪在地上。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府今天舉行城鎮韌性防空演習，並以海線的沙鹿、清水、梧棲為重點區域，下午1點半到2點警報響起，道路淨空，公所或賣場人員皆疏散躲避，市長盧秀燕到清水分局聽取簡報，隨即前往清水火車站及沙鹿區公所等視察民眾避難情形，中央災害應變中心人員見到沙鹿區公所人員全部躲到地下停車場，以手抱頭跪在地上，建議人員可以疏散避難；行政院長卓榮泰下午並將前往梧棲中正社區活動中心及梧棲國小勘察戰時民生必需品配售及大量傷患醫療急救站、收容救濟站開設等情形。

台中市城鎮韌性防空演習，市長盧秀燕上午先前往消防局進行兵棋推演，隨後前往清水分局聽取簡報，然後轉往清水火車站、家樂福大賣場及沙鹿區公所視察。由於沙鹿、清水、梧棲區是這次演習的重點區域，沿途民眾都十分守規矩，道路全面淨空。

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其中，在沙鹿區公所演練戰時重大災害搶救，包括電塔遭受飛彈襲擊破壞及台中航空站棚廠遭飛彈襲擊破壞，區公所員工及洽公民眾100多人，聽到警報聲響起，皆配合到地下停車場避難，區公所員工並揹起避難包，以手抱頭排排跪在地上。

台中城鎮韌性防空演習，市長盧秀燕在清水分局聽取簡報。（記者歐素美攝）

相關人員向市長介紹避難包內的相關物品時，中央災害應變中心人員見狀，建議避難時人與人之間應有2公尺距離，可以輕鬆方式避難，否則防空避難要2至4小時很累；市長盧秀燕隨即請員工可以輕鬆席地而坐，但要等到警報解除才可離開地下室，員工都鬆了一口氣。

盧秀燕隨後轉往台中港西碼頭視察戰時重大災害搶救，包括港內關鍵基礎設施中油公司液化天然氣廠遭飛彈襲擊破壞，台中港航道船隻遭飛彈襲擊破壞等，最後將轉往梧棲區中正社區活動中心視察戰時民生必需品配售，以及梧棲國小了解戰時大量傷患醫療急救站、收容救濟站開設及心理作戰等情形，屆時行政院長卓榮泰也將到場。

台中市長盧秀燕視察以了解避難包內容物有什麼。（記者歐素美攝）

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