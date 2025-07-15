賴清德視導「增程型雄三」部署 海軍「陸用型監偵無人機」隨之曝光

國軍今日在八里進行實兵演訓，其中，雄三增程型反艦飛彈發射車首度公開放列。（記者方瑋立攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統賴清德今日前往新北八里視導國防部「漢光41號」實兵演習，不僅海鋒大隊操作的「雄三增程型」反艦飛彈發射車首度亮相，根據總統府官方發布的影片，賴總統視導部隊陣地時，一架定翼、垂直起降無人機出現在畫面之中，經比對，應為智飛科技得標、為海軍建造的「陸用型監偵無人機」，也是該型機首度公開亮相。

根據總統府發布的影片，國防部放列雄二（右前）、雄三（左後）反艦飛彈發射車。（擷取自總統府影片）根據總統府釋出資訊，賴清德先後視導陸軍機步269旅機動指揮所、砲兵第21指揮部防空作戰演練、特戰指揮部特種作戰演練、53工兵群聯外道路阻絕設置，以及海軍海鋒大隊機動中隊濱海打擊程序演練。其中，外傳射程可達400公里的「雄三增程型」反艦飛彈，首度公開亮相，引發外界關注。

總統賴清德視導八里守備區實兵演練，總統府提供的影片之中，出現一架新型無人機，從其構型研判，應為海軍的陸用監偵無人機。（擷取自總統府影片）另外，根據總統府發布的賴清德視導影片，可見總統一行人視導部隊陣地時，賴清德在一架無人機面前停下腳步，且這型無人機未曾對外亮相。由於這架無人機有著定翼機的水平主翼、倒V字形水平尾翼，還有4組可垂直起降的螺旋槳，以及一組位於機尾的螺旋槳發動機，因此應為海軍新採購的「陸用型監偵無人機」。

智飛科技得標海軍「陸用監偵無人機」，將在2028年以前交付完畢。圖為智飛科技TU-30VG型機。（取自智飛科技官網）海軍自去年至2028年編列24億1441萬元預算，籌購96架「陸用型監偵無人機」，由智飛科技得標，該型固定翼無人機具備垂直起降功能，導控距離大於100公里，可滯空6小時以上，這與該公司的「TU-30VG」型無人機的構型與性能相符。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法