彰化城鎮韌性防空演習 首見廠房遭摧毀、毒化物外洩搶救演練

救災機器人針對毒化物外洩區域灑水降低擴散。（記者湯世名攝）〔記者湯世名／彰化報導〕中部4縣市「城鎮韌性防空演習」今天（15日）下午登場，其中彰化縣下午1點30分防空警報響起時，全縣街道瞬間淨空，30分鐘內人、車都受管制；和美地區則首度實施飛彈襲擊廠房倒塌救援，以及毒化物外洩救援等相關演練，過程緊張逼真，全程視導的彰化縣長王惠美高度讚許，參演人員動作純熟逼真，展現平時紮實訓練成果。

和美鎮公所人員疏散至地下室。（記者湯世名攝）台灣中部地區今天下午1時30分演習警報響起，王惠美等人先後到和美鎮立圖書館、鎮公所視導，演練內容為客運司機聽到警報聲響起時，就近停車並讓旅客就近到圖書館地下室避難；和美鎮公所附屬防空避難地下室則組織相關救災編組，展現民防團支援空襲防護編組演練成果。

防空警報響起，旅客從公車下車後，由員警指揮疏散至安全處所。（記者湯世名攝）防空警報解除後，一行人轉往彰濱工業區，視導飛彈襲擊廠房倒塌及毒化物外洩救援等相關演練，消防局人員將受困在高樓的人員，以繩索救難方式搶救下樓，並出動救災機器人清除化學物品洩漏區域，整個演練過程逼真順利。

王惠美在演習檢討會中強調，全民防空警覺寧可千日不用、不可一日不備，利用平時不斷演練防空情報傳遞、防空警報發放、空襲救災救護等防護作為，在戰時將能有效減少縣民生命及財產損失。彰化縣長王惠美（左3）等人視導民眾疏散避難情形。（記者湯世名攝）

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