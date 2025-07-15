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漢光41》賴總統赴八里視導漢光演習 肯定國軍強化應變、落實實戰化

2025/07/15 16:18

賴清德總統今天前往新北八里視導漢光41號演習，實地了解相關單位演練實況。（總統府提供）賴清德總統今天前往新北八里視導漢光41號演習，實地了解相關單位演練實況。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今天上午前往新北八里視導漢光41號演習，實地了解相關單位演練實況，肯定全體國軍投入最大心力執行演訓任務，強化行動應變能力，落實實戰化訓練要求。

總統府發布新聞稿指出，總統先後視導陸軍機步269旅機動指揮所、砲兵第21指揮部防空作戰演練、特戰指揮部特種作戰演練、53工兵群聯外道路阻絕設置，以及海軍海鋒大隊機動中隊濱海打擊程序演練。

賴總統也分別聽取各單位戰場簡報，了解官兵實際操演情形，並頒發加菜金慰勉國軍辛勞。

包括國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、陸軍司令呂坤修、海軍副司令馬群超、國安會副秘書長劉得金、作戰區指揮官陳文星等人也陪同出席行程。

賴清德總統今天前往新北八里視導漢光41號演習，實地了解相關單位演練實況。（總統府提供）賴清德總統今天前往新北八里視導漢光41號演習，實地了解相關單位演練實況。（總統府提供）

此外，2025城鎮韌性（防空）演習也於今天下午展開，賴總統在社群表示，演習越貼近實際情況，對精進準備會更有幫助，今年的防空演練，將更加確實的執行，提醒國人聽到防空警報響起，或收到國家級警報簡訊時，若在室內，請遠離窗戶及陽台，並有序進入地下室；若在戶外，請配合警察與民防同仁的指引，就近演練疏散避難。

賴總統也呼籲國人給予國軍最大的支持與鼓勵，一起在國家團結月，精進自身準備、了解周遭環境，並配合政府指引，一起打造更有社會韌性的體制，台灣也會更加和平穩定。

賴清德總統今天前往新北八里視導漢光41號演習，實地了解相關單位演練實況。（總統府提供）賴清德總統今天前往新北八里視導漢光41號演習，實地了解相關單位演練實況。（總統府提供）

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