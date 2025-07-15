漢光41》陸軍航特首曝「城市迷彩」 軍方：試行階段

陸航特狙擊手著城市迷彩服進行偽裝潛伏。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕第三作戰區今（15）日在新北市八里一帶執行「縱深防禦」操演，陸軍特指部投入執行「特種偵察」、「火力導引」和「特種作戰」等3項課目，由黑、白、灰三色構成的數位城市迷彩戰鬥服也首次實裝上陣、公開亮相。對此，軍方說明，城市型迷彩服研改參考各國作戰服裝發展趨勢，及我國作戰場景，目前處於試行階段，未來將依實需檢討換裝單位。

國軍「漢光41號」演習進入第8天，第三作戰區昨模擬敵軍自台北港局部登陸，我軍先行接戰後，轉入城鎮防線展開反擊，陸軍特指部並同步結合「特種偵察」、「火力導引」及「特種作戰」等3項課目，驗證部隊在面對敵軍立體襲擊威脅下，運用新式裝備與戰術戰法，強化縱深防禦與城鎮作戰能量。

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陸軍航特部今首次透過狙擊手裝備，向大眾曝光數位城市迷彩戰鬥服，並證實已經配備人攜式刺針防空飛彈。軍方說明，這款由黑、灰、白數位碎點構成的迷彩服，其研改參考各國作戰服裝發展趨勢，以及我國作戰場景，目前處於試行階段；後續將由各軍種依實際需求，檢討換裝單位，以符合作戰實需。

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