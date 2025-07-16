高屏今13:30防空演習！人車須「避難」 公車、輕軌暫停駛

「城鎮韌性防空演習」今天輪到高雄市、屏東縣，高雄輕軌下午1點25分至2點15分暫停行駛。（記者王榮祥攝）

首次上稿 08:06

更新時間 10:03

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕配合國軍漢光41號演習，「城鎮韌性防空演習」昨天起從中部4縣市展開，今天輪到南部，高雄市、屏東縣下午1點30分準時舉行，台南市因風災取消。須注意警報期間未配合管制及演練，經勸導仍拒絕者，將視違規情形依民防法處3萬至15萬元罰鍰。

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高雄市、屏東縣今天（15日）下午1點30分至2點進行城鎮韌性演習，期間人、車將暫停戶外活動，須遵守引導就近避難。

高雄市方面，輕軌於下午1點25分至2點15分暫停行駛，乘客下車後配合引導就近進行疏散避難，公車於演習期間暫停路邊，乘客下車至鄰近建物避難。

屏東縣的小黃公車部分班次將暫停行駛，請旅客留意並提前調整行程。一般公車班次將延後至14時發車，已行駛班次將於路邊停靠，待演習結束後繼續行駛。

至於航空器、船舶、鐵路、捷運及行駛於高速公路、快速道路車輛，得正常起降、靠離與行駛，但下車民眾需接受引導，就近疏散避難，下交流道之車輛接受引導靠邊停放，車輛上駕駛及乘客則須下車實施疏散避難。

高雄市警察局指出，下午1點半起實施30分鐘的警報傳遞與發放、防空疏散避難、交通及其他必要管制，下午2點防空警報解除後，實施60分鐘戰災搶救、救濟站及急救站開設演練。

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