漢光41》實兵操演第八天 反空機降、野戰搶修、縱深防衛連番登場

國軍漢光41號實兵演習第八天課目摘要。（記者陳逸寬攝、澎防部提供；記者劉宇捷製圖）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為期10天9夜的「漢光41號」實兵演習今（16）日進入第八天，國軍各作戰區部隊持續進行城鎮暨縱深防衛。值得注意的是，隨著作戰進程持續推演，為使受損戰、甲車輛能恢復戰力、重返戰場，後勤單位將於北部實施「野戰搶修」；位處中樞的軍民共用松山機場，也在今日凌晨實施反空機降操演，模擬擊退各方進犯兵力。

據了解，國軍今日凌晨於松山機場進行反空機降操演，這次安排於夜間的操演同樣無假想敵，主要驗證部隊接獲敵軍意圖從北部重要空中樞紐進犯後，在「不劇透」的隨機狀況下，如何快速集結、擊退來犯兵力，是攸關中樞安全的重要操演。

陸軍234旅等部隊於國軍108年春節加強戰備期間，進行反擊再戰整備演練，模擬野戰搶修與進行油彈整補。（資料照，記者廖振輝攝）另外，由於漢光實兵演習已進入城鎮暨縱深防衛的最後階段，國軍也可能遭遇戰損或裝備故障的情況，因此，主戰部隊今日上午於北部某處實施「野戰搶修」，藉此讓所屬戰車、裝甲車快速恢復戰力，重返戰場抗敵。

駐守中部的第五作戰區234旅今日也實施縱深防衛演練，將擇定某個鄰近國道三號的社區休憩設施進行，藉此抵擋已登陸中台灣的敵軍，達到防衛作戰成效。

請繼續往下閱讀...

另外，高雄市、屏東縣將於今日下午1點30分起，實施「城鎮韌性防空演習」，屆時將發送防空警報音，民眾得配合各地憲、警與民防人員引導，遂行避難作為。台南市由於遭丹娜絲颱風重創，現持續進行災後復原工作，因此不參與此次演練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法