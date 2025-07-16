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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

漢光41號演習第8天 中國直升機挑釁 合計出動25機艦擾台

2025/07/16 09:59

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍「漢光41號演習」進入第8天，國防部今（16）日公布，截至今上午6時止，偵獲中共解放軍出動各型主、輔戰機、無人機與直升機合計18架次，侵擾台灣周邊空域，其中有6架次逾越海峽中線進入北部、東部與西南空域；另有中共軍艦7艘、公務船2艘，持續在台海周邊活動。

據國防部公布的示意圖，昨日合計出現三批共機活動：第一批於昨上午6時至深夜11時55分之間，共有15架次主、輔戰機、無人機與直升機出現，其中3架次逾越台海中線；第二批於上午8時40分至下午6時35分，中國出動2架次輔戰機與無人機在我東南區域活動；第三批則出動一架直升機，於下午3時30分至晚間8時35分在我國本島24浬線干擾。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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