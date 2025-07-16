台北市7/17城鎮韌性演習 捷運車站只進不出、部分公車改道

台北市17日實施城鎮韌性防空演習，北捷車站在演習期間「只進不出」。（資料照）〔記者董冠怡／台北報導〕「台北市2025城鎮韌性（防空）演習」週四（17日）下午1點半至2點登場，台北捷運列車正常運行、貓空纜車正常營運，但車站「只進不出」，兒童新樂園及台北小巨蛋暫停營運，民眾須配合工作人員指示避難。此外，明天清晨6點至中午12點，因應內湖區三軍總醫院實兵演練，周邊部分公車路線調整。

台北捷運公司表示，演習期間，北捷列車和車站正常運行，車站「只進不出」，捷運地下街暫停營業，捷運轉乘停車場的車輛「只進不出」，到站旅客配合車站人員引導，前往如大廳層、月台層等適當地點避難，各站也將加強廣播宣導。

北捷遊憩公司指出，貓纜正常營運，各站也是「只進不出」；兒童新樂園、台北小巨蛋暫停營運，室內、外所有營業項目與設施，場域內各類販售商店皆暫停服務，所轄及附設停車場交管「只進不出」，須依現場人員指引行動。

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北捷提醒，依「民防法」第25條，如違反演習規定，可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

內湖區三軍總醫院實兵演練公車改道資訊。（台北市公運處提供）台北市公共運輸處指出，配合內湖三總演練，17日清晨6點至中午12點，封閉國防醫學院往民權東路六段上下坡雙向路段，影響公車路線645（含副）、903、617，並取消停靠站位「三總內湖站（急診部）」、「國防醫學中心」，需至鄰近站位或改道動線上既有站位候車。

北市公運處補充，如有疑問，可洽站牌上各公車調度站詢問，或是透過1999了解詳細資訊。

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