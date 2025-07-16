漢光41》要域縱深防禦作戰演練台中登場 砲聲隆隆宛如戰爭實境

CM11戰車對來犯之敵執行火力壓制。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕「漢光41號」實兵演習進入第八天，國軍第五作戰區今天在台中地區實施「要域縱深防禦作戰演練」，模擬敵增援部隊持續突入，守備部隊利用地形、建築物等地障掩護，將敵軍牽制、誘導進入預想殲敵區域，由打擊部隊運用兵、火力進行聯合打擊，拒止、削弱敵有生戰力，現場各式戰鬥車輛往來，官兵持槍射擊，砲聲隆隆，宛如戰爭場面，讓附近居民也覺得「太逼真」。

軍方表示，縱深防禦作戰重點在於「拒止戰鬥」、「預想殲敵區之有限目標攻擊」、「道路機動阻絕」等項目，由守備部隊及主戰部隊（聯兵營）等單位密切配合，運用城鎮各種建築、廠房、加油站等民間資源，發揮全民防衛韌性，方能有效達成逐次削弱敵軍戰力目的。

官兵設置阻絕設施。（記者歐素美攝）軍事專家、逢甲大學兼任助理教授紀東昀表示，針對今日演練的縱深防禦，台灣中部地區敵人最可能登陸的地點，就是甲南地區的海灘，所以國軍一直以來在周邊進行戰場經營相關規劃。國軍今天動員了234旅，主要配備CM11勇虎戰車、CM32雲豹甲車、搭載30公厘機砲的CM34雲豹甲車，重點是敵人的數量非常龐大，所以國軍要構建逐次防禦工事，進行逐次消耗，讓敵人無法一舉突破。

官兵在地形掩護下射擊。（記者歐素美攝）他表示，國軍在甲南地區會運用地形優勢，構築類似火網陷阱的區域誘敵深入，用迫擊砲跟自走砲、反裝甲武器等進行集火射擊、消滅敵人。這場演練可明顯看出，國軍運用地形優勢進行布陣，另外也運用最近採購的HESCO美國阻絕器材，進行道路阻斷，使敵人行進我方所規劃的路線。

CM11戰車對來犯之敵執行火力壓制。（記者歐素美攝）紀東昀說，以往漢光演習在這部分，都是紙上兵推居多，只有少數示範部隊會做這類型的演練，但這次」漢光41號」演習，是全國所有部隊都實兵、實戰演練，這是非常好的現象。而且即使所有計畫都已完備，但戰場的情況隨著指揮部、統籌部的推移，會有不同的戰況發生，因此讓所有的部隊來演練，隨機應變戰場的處置，也是今年最大的突破。



他表示，國軍這次動員最多人次進行漢光演習，也讓我方未來面臨敵人攻擊時，國軍所要演練的各種科目，在這次全部一次進行10天9夜的演練，這是非常好的現象。

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