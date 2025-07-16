漢光41》同島一命！澎湖軍民協同作戰 展現國防安全韌性

澎防部官兵在市區道路，架設蛇腹型鐵絲網。（澎防部提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖躍居台海戰略前線，駐守當地的第一作戰區在「漢光41號」實兵演習期間，在海灘殲敵戰、機場港口保衛戰後，又實施核心地區道路阻絕、野戰搶修及大量傷患後送等重點項目，全面展現官兵平時訓練成果，以及軍民協力應變效能，厚植國防安全韌性，並凸顯同島一命、堅壁清野決心。

根據第一作戰區的演練進程，在操演期間，澎防部步兵營實施「核心地區作戰道路阻絕設置」，官兵依據地形與敵情判斷，運用蛇腹型鐵絲網、鋼刺蝟及水泥塊等阻材，結合徵用民間大型吊車，在馬公市區完成障礙布設，強化戰場遲滯效果，展現軍民協調與資源整合能力。

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澎防部軍事車輛與民間保養廠合作，展開戰時維修。（澎防部提供）另外，在裝備維修方面，第一作戰區整合澎防部機步營二級廠、一支部聯保廠建制保修能量，聯合民間合約廠商投入戰場搶修作業，針對橫拉桿、油管總成及傳動軸等關鍵系統，進行故障排除，並完成輪型車輛輪胎更換任務，大幅縮短裝備停損時間，展現「後勤即戰力」能量。

同時，陸軍第一地區支援指揮部衛生連實施「大量傷患後送」操演，模擬部隊遭敵猛烈襲擊產生大規模傷患，衛勤官兵迅速出動野戰型與城市型救護車，依紅、黃、綠、黑檢傷分類標準實施現地處置，並將傷患依序轉送至三軍總醫院澎湖分院，有效提升戰場救護效能與黃金時間運用。

第一作戰區表示，此次操演以戰場真實情境為依據，驗證戰備計畫與軍民協力機制的可行性，落實「平時整合、戰時動員」目標，持續強化部隊整體應變能力與防衛韌性，堅定捍衛國土、守護家園決心。

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