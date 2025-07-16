漢光41》模擬北竿灘岸遭襲 馬防部快速重整兵力打擊阻敵

「漢光41號演習」進入第8天，馬防部北高守備大隊16日於北竿地區實施灘岸戰鬥，圖為守備部隊模擬遭敵突入後，打擊部隊機動集結，待命實施打擊。（馬防部提供）〔記者俞肇福／基隆報導〕「漢光41號」實兵演習進入第8天，馬祖防衛指揮部北高守備大隊今（16）日模擬灘岸遭敵突擊後，駐軍部隊迅速依指示命令重整，部隊集結兵力投入打擊作戰，驗證戰場應變能力。

此次操演由打擊部隊執行，以CM21裝甲車搭載50機槍及40榴彈槍等武器，同時運用阻絕及兵、火力聯合配置，快速執行戰術機動，並對突襲的敵軍進行打擊，操演過程緊湊，讓官兵熟悉戰場情況。

馬防部表示，透過高強度的戰鬥操演，可以有效驗證部隊面對突發敵情時應變能力，配合整體戰術運用，充分展現出戰場指揮與遂行作戰的能力。「漢光41號演習」進入第8天，馬防部北高守備大隊16日於北竿地區實施灘岸戰鬥，圖為守備部隊快速設置阻絕設施，拒絕敵人入侵，以利實施打擊任務。（馬防部提供）

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