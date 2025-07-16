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漢光41》中國半天出動38架次軍機擾台滋事！國軍嚴密監控應處
國軍自16日上午8時7分至中午12時許，陸續偵獲中共殲-16等各型軍機38架次出海，其中28架次逾越中線騷擾我周邊海、空域。（資料照，國防部提供）〔記者方瑋立／台北報導〕國軍「漢光41號」實兵演習極限練兵進入第8天，但在今（16）日上半天偵獲中國人民解放軍自8時7分起，陸續出動38架次各型主、輔戰機及無人機出海活動，其中28架次逾越台海中線，進入我中部、西南空域，配合軍艦實施中國所謂「聯合戰備警巡」，騷擾台灣周邊海、空域。
國防部今天中午12時30分發布新聞稿陳述，自上午8時7分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計38架次出海活動，其中28架次逾越中線及其延伸線，進入我中部及西南空域。
國防部指出，中共軍機配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。