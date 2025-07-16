新北防空演習明下午登場 公共運輸、疏散避難指引一次看

新北市城鎮韌性防空演習將於明（17）日下午1時30分至2時展開，交通局表示，全市同步實施「車停、人就地疏散」防空疏散避難演練。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市今（2025）年城鎮韌性防空演習將於明（17）日下午1時30分至2時展開，交通局表示，全市同步實施「車停、人就地疏散」防空疏散避難演練，其中土城、三峽與瑞芳區為演習重點驗證區域，呼籲市民與搭乘公共運輸的民眾配合演練，遵從現場人員指引。

新北市交通局指出，演習期間公共運輸配合實施多項管制措施。公車與新巴士將於演習時段暫停發車，行駛中車輛須停靠路邊或公車站，乘客與駕駛均應下車疏散。乘客若於演習後返回原車續搭可免刷卡，避免溢扣；若不返回，則需刷卡以維持轉乘優惠正常運作。

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此外，藍色公路船舶靠岸後，乘客與碼頭人員也需依指示疏散；YouBike公共自行車將於13時30分至14時暫停借車、僅提供還車服務；高鐵、台鐵、捷運及高速公路正常運作，但出站與下交流道旅客仍應配合避難指示。

交通局提醒，市民如在戶外行走，聽到防空警報應立即就近進入地下道或防空避難設施；行進中車輛則應停靠路邊，耐心等待演習結束。演習相關交通與疏散資訊可洽新北市政府警察局（02）8072-5454查詢。

新北市今（2025）年城鎮韌性防空演習將於明（17）日下午1時30分至2時展開。（圖由交通局提供）

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