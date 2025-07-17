漢光41》軍用商規「微型無人機」亮相 國軍2年內大買1485架

國防部去年、今年共採購1485架「微型無人機」，於今年漢光演習期間曝光。（軍聞社提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部「漢光41號」實兵演習進入第九天，除了雄三增程型飛彈、人攜式刺針飛彈等新裝備，都在此次演習陸續現蹤，特戰官兵日前於北部操演時，也公開操作四軸軍用商規「微型無人機」，偵察戰場實境。根據軍方規劃，這款四軸的「軍用商規」偵察無人機，獲得陸軍、空軍、全動署青睞，去年、今年共採購1485架，有效延伸基層部隊偵搜範圍。

根據立法院預算中心、國防部預算書統計資料，國軍去年、今年一共編列12億8391萬8千元，採購1485架微型無人機，其中，陸軍採購320架、空軍籌獲315架，主管後備部隊業務的全動署則買了850架，今年分三批籌獲，預計年底前交付完畢。

「微型無人機」由中光電得標承製。（取自中光電官網）這型體積小巧、四軸構型的微型無人機，已陸續供第一線部隊使用。根據國防部15日發布訊息，負責台灣本島北部防務的第三作戰區，當日實施「縱深防禦作戰」，在模擬共軍從台北港、八里海灘登陸，且構成灘頭陣地後企圖穿越我軍防線，國軍特戰部隊隨即展開「特種偵察」，官兵運用「微型無人機」掌握敵軍陣地、指揮所與後勤設施位置。

微型無人機由中光電以12億3616萬3350元萬元得標，根據陸軍送至立法院的預算解凍報告揭露，微型無人機時速可達72公里、最大升限300公尺，並可導控至少5公里，還有避障、受外部電磁干擾時可自動換頻，以及備IP54（含）以上的防水防塵等級。該型無人機拍攝圖像、影像後，可以Full HD 1080P的規格傳回，可有效提升基層部隊的監偵能力。

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