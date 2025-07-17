三軍聯訓基地「小聯勇」砲火連天 訓練精實、畫面震撼

三軍聯訓基地「小聯勇」砲火連天。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍「漢光41號」演習進入尾聲，恆春三軍聯訓基地同步展開「聯勇114-1-2號操演」，本週「小聯勇」預演如火如荼。陸軍裝甲586旅進駐，攜M109A5自走砲等重裝備，17日進入演訓第三天，聯手航特部火力全開，模擬空地聯合作戰，震撼畫面展現國軍精銳戰力，誓守國土的決心清晰可見。

位於屏東車城鄉的三軍聯訓基地，向來是國軍實兵實彈測驗重地。15日起，586旅展開夜間射擊，M109A5自走砲砲聲隆隆，火光劃破夜空，精準命中目標。演練模擬夜間戰場火力壓制，檢驗部隊指揮、協同與火力整合能力。現場官兵展現高度紀律，操作重裝備有條不紊，展現專業戰力，讓外界對國軍訓練成果充滿信心。

請繼續往下閱讀...

三軍聯訓基地「小聯勇」，航特部參演。（記者蔡宗憲攝）

航特部加入操演，進一步提升演訓層次。模擬假想敵登陸，航特部與陸軍聯手，演練快速機動與突擊任務，展現空地協同作戰的靈活應變。從空中滲透到地面突擊，部隊動作乾淨俐落，精準打擊假想目標，成功模擬反制敵軍登陸行動，展現國軍多維作戰的強大戰力。

在外圍拍攝的軍事迷們表示，「小聯勇」操演不僅是聯勇操演的前哨戰，更是國軍戰備能力的縮影。586旅與航特部以實戰為導向，磨練聯合作戰默契，為後續正式演習奠定基礎。現場震撼的砲火與精準的戰術行動，無不彰顯國軍守護家園的堅定決心，令人振奮。

三軍聯訓基地「小聯勇」砲火連天。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法