新北城鎮韌性演習今日登場 結合漢光模擬關鍵設施「戰災搶救」

新北市城鎮韌性（防空）演習今天下午登場，官方呼籲民眾依防空避難告示，就近依序到地下室避難；圖為鄰里設置告示。（新北市警察局提供，記者吳仁捷翻攝）〔記者吳仁捷／新北報導〕2025城鎮韌性（防空）演習今天下午1點30分起，在新北市等地登場，避難疏散時間為1點30分到2時，民眾聽到一長聲、兩短聲警報聲後，演習便開始，人車實施疏散避難；新北市政府今年在土城國中、大賣場及三峽板新給水廠等地重點驗證，官方、軍方實地視導防空避難、重點設施遭破壞防護及災民救濟、收容。

據了解，總統府全社會防衛韌性委員會中提出，7月「國家團結月」，讓台灣社會透過實際演練，扎根「有準備、更安全」的意識，向國際展現台灣人堅強的防衛意志與自我保護的決心，透過城鎮韌性與漢光演習結合，持續擴大驗證項目，也向國際交流這一年來的成果，用行動證明，台灣面臨巨大威脅下，仍繼續昂首國際。

新北市城鎮韌性（防空）演習今天下午登場，官方呼籲民眾依防空避難告示，就近依序到地下室避難；圖為鄰里設置告示。（新北市警察局提供，記者吳仁捷翻攝）新北市警察局表示，今天下午1時30分防空韌性警報響起，將疏散、管制人車，燈光，城鎮韌性統裁團隊，將到土城區公所、捷運土城站及大潤發等防空疏散避難演練會場，視導土城區公所地下一樓、捷運土城站2號出口、大潤發土城店等地點練，確實了解避難逃生演練情形。

下午兩點解除警報發放後，一行人轉場土城國中戰時災民收容「救濟站」及「急救站」，了解相關演練開設情形，後續轉場至三峽板新給水廠，模擬國家關鍵基礎設施，遭遇戰爭時遭遇攻擊進行「戰災搶救」（災害救援），防護新北地區重要水源設施；演練結束將由統裁部督導官講評，頒發加菜金，鼓勵辛苦參演的第一線地方政府、軍方及民力。

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據了解，國軍透過漢光演習，建構「多域拒止、韌性防衛」，向國際社會展現台灣人堅強的防衛意志與自我保護的決心，讓外界了解國軍以「實戰化訓練」為本，「防衛固守、重層嚇阻」為戰略，發展「不對稱戰力」，建構「多域拒止、韌性防衛」的整備方向。

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