漢光41》AH-1W眼鏡蛇直升機「熱加油」掛彈 展現縮短整補時間實力

漢光41號演習，第五作戰區今（17）日由台灣中部地區陸航部隊執行「熱加油及地獄火飛彈熱掛彈」作業。 （記者廖耀東攝）

〔記者歐素美／台中報導〕 漢光41號演習進入倒數第二日，第五作戰區今天由陸航部隊於台中地區執行「熱加油及地獄火飛彈熱掛彈」作業，在規劃整補地點，由地勤人員引導AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機降落，在飛機引擎保持運轉狀態下，作業人員遂行油彈補給，迅速恢復戰力。

今天的演練，只見AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機一降落，引擎沒有熄火，官兵立即冒險上前進行加油及掛彈。軍方表示，熱加油、熱掛彈，是指飛機保持在發動狀態，進行油料與彈藥快速補充，旨在提升出擊率及戰場存活率，避免遭敵鎖定，並縮短作業所需時間，然而熱加油、熱掛彈雖相對便利，亦具戰術價值，但操作難度與危險係數皆高，因此作業期間，飛行員必須全程將雙手貼於艙內玻璃等處，避免誤觸儀表或按鈕，造成掛載武器意外走火的情況。

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因應戰場環境變化，單位官兵透過平時紮實訓練及安全控管機制，驗證臨時開設的起降場，是否能在指定位置、時間內完成油彈整補，增長後續戰力，展現實戰化訓練成果。

陸航官兵為AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機裝掛上地獄火飛彈（中）。 （記者廖耀東攝）

陸航部隊今天於台中地區執行「熱加油及地獄火飛彈熱掛彈」作業，在規劃整補地點，由地勤人員引導AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機降落，在飛機引擎保持運轉狀態下，作業人員遂行油彈補給，迅速恢復戰力。 （記者廖耀東攝）

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