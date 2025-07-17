漢光41》台海關係緊張 軍事專家：國軍演練朝向實戰化

AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機一降落，引擎沒有熄火，官兵立即冒險上前進行加油及掛彈。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕漢光41號演習，第五作戰區今天由陸航部隊於台中地區執行「熱加油及地獄火飛彈熱掛彈」作業，軍事觀察家指出，台海關係目前緊張局勢，國軍目前也因為整個局勢的演變，使得其整個訓練朝向實戰化，以及用實兵實作的方式，陸航的投入也象徵中部第五作戰區戰略預備隊的投入，這代表是在戰場最關鍵的時期而投入陸航的作戰。

軍事觀察家、逢甲大學兼任助理教授紀東昀表示，這次陸航602旅演練的科目是熱加油及戰鬥整補，這在美軍來講也是難度很高的科目，熱加油主要是縮短地面整補的時間，它的引擎發動機是不關俥的，發動機還在運轉的情況下實施加油作業，危險性非常高，但演練的目的可以縮短地面整補及休整的時間，可以持續投入戰場。

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他表示，這項演練，陸航每年都會實施，戰技非常成熟，陸航部隊也是國軍目前使用夜視鏡機率最高的部隊，他們在夜間的訓練，除了飛行員使用夜視鏡外，地勤人員及基地一般運作都大量使用夜視鏡，融入他們日常作息，目前陸軍以陸航部隊戰力最高，602旅主要配備AH1W眼鏡蛇攻擊直升機，台灣軍隊採購的這一批是美國海軍陸戰隊的版本，具有兩具發動機，在熱帶地區動力不會下滑，所以可以持續實施它的戰鬥動作。

紀東昀指出，今天演練的位置在山線地區，因為戰爭爆發之後，整個陸航部隊可供疏散的地區，可在野戰任何的整補地點來實施各種的後勤整補作業，這是對整個持續戰力的保持非常重要；演練整補的項目包括地獄火反戰車飛彈等項目，與過往大致相同，但這次跟所有地面部隊的整合演練是比過往的漢光演習高，過往漢光演習看到的是單獨部隊的科目演練，這次漢光41號演習我們看到的是包括空軍、陸軍、海軍整體的綜效，都展現出他們在兵種跟軍種聯合上訓練的成效。

軍事觀察家紀東昀表示，台海關係目前的緊張局勢是世界公認的！國軍因應整個局勢的演變，訓練也朝向實戰化。（記者歐素美攝）

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