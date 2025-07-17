漢光41》直擊阿帕契直升機熱油彈整補！第一手畫面搶先看

國軍正在為直升機熱加油，第一手畫面直擊。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕漢光41號演習進入第9天，陸軍航空特戰指揮部601旅今天（17日）演練戰場整補作業，兩架阿帕契、兩架黑鷹共四架直升機在新北市樹林區進行野戰熱加油，掛上刺針飛彈，演練戰時油彈整補，遂行再次戰鬥。

漢光41號演習進入第9天，國軍各部隊正演練城鎮戰，陸航601今天在新北市樹林區演練直升機油彈再整補作業，2架阿帕契、2架黑鷹共4架降落在山佳河濱公園，隨後一台國軍整補車到場，一台車可一次為4架直升機進行野戰熱加油，不久後國軍弟兄也趕赴現場，為4架落地的飛機整補彈藥，並安裝刺針飛彈，整備完畢後，飛機迅速駛離現場，整備時間不到一小時，動作迅速確實。

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國軍弟兄為直升機整補。（記者陳奕劭攝）

漢光演習進行中，國軍弟兄正在為飛機整備彈藥。（記者陳奕劭攝）

國防安全研究院國防戰略研究所副研究員揭仲表示，陸航601旅熱加油掛彈科目應對共軍進攻都會區相當重要，藉由這樣的技術，即使基地遭到攻擊，仍保有作戰能力，陸航進攻的時候可保有相當的隱蔽性，延緩被共軍發現的時間，作戰範圍足以涵蓋整個大台北地區，可攻擊共軍的部隊與彈藥、指揮所與網路節點，今天演練相當順利，時間也不長，逐漸能在戰時發揮戰術。

關於共機近日擾台，揭仲指出，中國行動明顯針對漢光演習而來，目的是蒐集電子訊號、也有多少示威的意味，未見明顯干擾行動。台灣目前是守方，最重要的是防範共軍用演習掩飾動員，迅速從演習狀態轉變攻擊狀態，這是國軍接下來要注意的部分。

直升機抵達樹林區公園，要進行整補作業。（記者陳奕劭攝）

國軍弟兄來到整補車，要為直升機加油。（記者陳奕劭攝）

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