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漢光41》馬防部操演電廠遭敵襲 整合軍民戰傷救護

2025/07/17 12:14

漢光演習馬防部操演電廠被破壞，軍民整合應援作戰機制。（馬防部提供）漢光演習馬防部操演電廠被破壞，軍民整合應援作戰機制。（馬防部提供）

〔記者盧賢秀／新北報導〕國軍「漢光41號演習」今天進入第9日，馬祖防衛指揮部北高守備大隊今天展開北竿發電廠應援操演，演練電廠遭敵軍破壞，立即協同北竿消防分隊、警察所與衛生所共同執行，確保發電設施安全，強化軍民整合的應變處置能力。

由於馬祖北竿地區的用電是透過南竿輸送，如果電纜受到破壞，啟動備援電力是相當重要的應變措施。馬防部北高守備大隊今天實兵操演，模擬敵軍破壞北竿發電廠，並企圖引燃油槽，北高守備大隊立即啟動重要目標防護應變機制，編組兵力採步戰協同方式進入電廠周邊展開肅清行動，期間人員遭襲受傷，隨即實施戰傷救護與脫離處置；並由消防分隊進場撲滅油槽火勢，確保發電設施安全。

馬防部表示，此次操演採實地、實兵演練，驗證軍方與民間的應變能力，展現出軍民整合、合力防衛的韌性，確保地區的安全。

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