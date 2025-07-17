海陸99旅北上跨區增援 部隊城鎮戰演練畫面率先曝光

海軍陸戰隊99旅官兵實施小部隊城鎮戰鬥訓練，部隊官兵手持T91步槍，成戰鬥隊形準備突入家屋。（擷自海軍陸戰隊官方影片）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍「漢光41號」演習進入第9天，各作戰區持續進行縱深防禦的轉進、逐次抵抗，以及搶修、整補的戰術作為，而在日前，位於南部的海軍陸戰隊99旅接獲命令北上跨區增援，目前雖未在首都戍衛區看見這支部隊身影，但陸戰隊稍早釋出部隊演練城鎮戰的訓練畫面，凸顯其為支援縱深防衛，已先行展開準備。

海軍陸戰隊99旅的輕裝悍馬車，可見車頂裝甲40公厘榴彈槍，提供部隊官兵遂行快速機動打擊。（擷自海軍陸戰隊官方影片）

海軍陸戰隊今（17）日中午表示，為投入「漢光41號」演習實兵操演，陸戰隊99旅日前執行城鎮戰演練；透過各式武器運用，結合小組默契、空間快速走位及彼此相互支援，有效提升「限制空間戰鬥」（CQB）能力，達成戰備演訓目標。

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海軍陸戰隊99旅官兵操作地裝迫擊砲，為支援作戰進行準備。（擷自海軍陸戰隊官方影片）

據了解，陸戰99旅今天會擇時接獲命令，出動北部街區支援，強固首都圈防線，惟時間、地點皆未定，保持漢光演習「不劇透」原則。

為加強北部衛戍區防務，國軍日前規劃由海軍陸戰隊99旅部隊北上「跨區增援」，並已在12日啟程、13日抵達桃園陸戰隊66旅營區歇整；透過機動性較高的40公厘榴彈槍悍馬車、中型戰術輪車，驗證部隊快速支援作戰的能力，前往戰術位置遂行兵力增援。屆時雙北地區除既有的憲兵部隊外，也會同時出現海陸66、99旅兩支部隊共同守備。

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