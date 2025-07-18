漢光41》最後一天！縱深作戰最後階段、東部外島城鎮韌性防空演習

漢光41號實兵演習第10天演訓重點。（本報製圖；資料照，國防部提供、記者李惠洲攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為期10天9夜的「漢光41號」實兵演習邁入尾聲，各部隊預計今天中午結束各項演訓，在此之前，官兵仍進行城鎮、縱深作戰最後階段，北部駐軍在北捷紅線附近遂行實兵演訓；另外，花蓮、台東及澎湖、金門、連江縣等，則於上午10時起進行城鎮韌性防空演習，將實施人、車管制，民眾也需配合引導避難。

在完成灰色地帶襲擾應處、平戰轉換及備戰部署、聯合反登陸、濱海暨灘岸戰鬥之後，「漢光41號」實兵演習於第六天起，進入縱深防禦與持久作戰階段，各地的主戰部隊與守備部隊緊密配合，陸軍269旅連日也在八里、北海岸一帶，反覆進行「縱深防禦逐次抵抗」演練，除了兵、火力運用並設置阻絕設施，也讓官兵熟悉城鎮作戰情境，藉由實戰化訓練培養臨戰應變能力。

根據國軍規畫，各地進行縱深防禦與持久作戰演練的官兵，今日進入最後殲敵階段，北部地區的部隊將在台北捷運淡水信義線一處車站附近，進行實兵演訓。國防部長顧立雄預料將在演習後發表談話，勗勉戮力投入戰訓任務的國軍官兵。

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另外，花蓮、台東、澎湖、金門、連江等5縣，今日實施城鎮韌性防空演習，但與台灣北部、西部各縣市不同之處在於，最後一天的城鎮韌性防空演習，是在上午10點至10點半之間進行。民眾若聽聞警報音響起，需配合相關規範行事，在戶外的民眾須聽從警察、民防人員指揮演練避難。

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