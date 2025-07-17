新北城鎮韌性演習 模擬防空避難丶戰災搶救

新北城鎮韌性演習登場，市長侯友宜視察捷運站。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市城鎮韌性防空演習今天（17日）登場，下午1點30分起響起警報。路上無車無人，市長侯友宜視導土城區公所、捷運土城站、大潤發土城店等地點，了解遇到空襲後的避難逃生演練措施，隨後前往土城國中了解災難應變中心開設情形，後續轉往三峽板新給水廠，模擬「戰災搶救」。

侯友宜表示，演習不只讓市民熟悉避難處所，還能提升憂患意識。

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新北市首先模擬敵軍空中襲擊城市後的防災應變，防空警報響起後，管制人車通行，侯友宜在土城區公所聽取簡報後，視察區公所地下一樓與捷運土城站，看見工作人員安撫小朋友的情緒，隨後來到大潤發土城店，看見一行人聚集在安全角落蹲低避災，侯友宜則與經理交流疏散情況。

空襲警報響起，路上無車無人。（記者陳奕劭攝）

因應空襲，民眾在大潤發土城店角落蹲低避災。（記者陳奕劭攝）

警報解除後，新北市接著模擬自來水板新給水廠遭到攻擊，部分民眾撤離至土城國中，並成立戰時應變站，侯友宜到場了解「戰時災民收容救濟站」，後續轉場至三峽板新給水廠，模擬國家關鍵基礎設施遭遇戰爭後進行「戰災搶救」（災害救援），防護新北地區重要水源設施；演練結束將由統裁部督導官講評，頒發加菜金，鼓勵辛苦參演的第一線地方政府、軍方及民力。

侯友宜表示，城鎮韌性演習是強化全民防空整備作為以及驗證行政體系對於災害防救的應變機制，讓市民熟悉防空疏散避難處所外，更重要是提醒民眾居安思危，透過「城鎮韌性演習」各項演練，提升民眾憂患意識，隨時做好萬全的準備，才能因應各類災害的衝擊與挑戰。

市長侯友宜視察「戰時災民收容救濟站」，觀察測量小站運作。（記者陳奕劭攝）

土城國中開設「戰時災民收容救濟站」，侯友宜聽取民防簡報。（記者陳奕劭攝）

土城國中開設災難收容中心，市長侯友宜到場視察。（記者陳奕劭攝）

土城國中開設災難收容中心，人員分配物資。（記者陳奕劭攝）

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