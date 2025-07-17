桃機舉行城鎮韌性防空演習 人車管制演練疏散避難流程

桃園機場17日下午1時30起舉行城鎮韌性防空演習，入境旅客有秩序的待在入境大廳，等待演習結束。（記者劉信德攝）〔記者劉信德／桃園機場報導〕為配合114年度「城鎮韌性防空演習」，桃園國際機場於7月17日下午1點30分至2點進行防空演練，期間實施警報發放、疏散避難與交通管制等相關措施。

桃園機場17日下午1時30起舉行城鎮韌性防空演習，航警實施交通管制，指揮車輛路邊停放。（記者劉信德攝）桃園機場下午1點30分防空警報響起，航警立即引導現場車輛靠邊停放或駛入停車場，同時啟動人車疏散與避難流程。入境旅客儘管受到短暫影響，仍能有序聽從廣播指示與防護團人員引導，待在航廈內休息配合完成疏散演練。機場內報到、安檢與登機等作業正常，未受影響。

演習期間，桃園機場航班維持正常起降，但如客運巴士、排班計程車與租賃車等聯外交通暫停發車，第二航廈南北兩側觀景台亦同步關閉。

機場公司員工疏散至地下室，以手抱頭演練避難流程。（記者劉信德攝）桃機董事長楊偉甫（上左二）與總經理范孝倫（上右一）等，視察機場公司員工演練疏散避難情形。（記者劉信德攝）此外，機場公司也同步進行員工疏散演練，下午1點30分警報響起後，第二航廈約百名員工依照規劃路線撤離至避難區域，過程中模擬以手抱頭的方式進行避難。桃機董事長楊偉甫與總經理范孝倫親自到場視察演練狀況，確認整體流程順利進行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法