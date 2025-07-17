漢光41》不讓拋錨車輛拖累馳援兵力 陸軍564旅練悍馬車緊急保修

陸軍第四作戰區564旅模擬悍馬車拋錨，在四支部協助下進行搶修作業。（國防部提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部「漢光41號」實兵演習進入第九天訓練課目，各地部隊持續實施城鎮與縱深防衛操演外，包括直升機熱加油、車輛緊急保修等訓練也輪番登場。第四作戰區今日表示，為磨練緊急保修能量，所屬裝甲564旅今日模擬演練悍馬車故障，立即派保修單位支援、吊掛車輛，避免影響機動與作戰，展現野戰保修部隊專業與應變能力。

今年度「漢光41號」實兵演習強調「有腳本、不劇透」，因此，第一線官兵得面對隨機狀況進行應處。除了陸航直升機在新北市、台中市進行熱加油與掛彈、陸軍第三作戰區昨於桃園進行CM11戰車搶修外，第四作戰區所屬564旅也在今日模擬部隊機動過程，遭遇車輛拋錨的情形，磨練部隊應處與後勤單位的修護與救濟能力。

陸軍第四作戰區564旅模擬悍馬車拋錨，在搶修未果後緊急吊掛。（國防部提供）第四作戰區表示，這場演練今日上午在台南地區實施，模擬一輛悍馬車故障後，單位隨即依程序，迅速申請保修溢量支援。第四作戰區四支部保修收集站獲報後，緊急派遣保修前支組及救濟車，迅速前往單位通報座標位置。在確認車輛無法於短時間內完成修復後，立即展開救濟作業，並以吊掛方式安全脫離戰場。

第四作戰區表示，在搶修與吊掛過程中，考量戰場敵情威脅，隨時可能遭遇敵特工襲擾、砲擊威脅，因此，564旅及四支部保修前支組除了進行搶修作業，也派遣官兵於周圍戒護，確保作業安全。此次演練節奏緊湊、力求真實，以強化作戰部隊與後勤支援單位官兵，對於戰場複雜環境下的協調與應變能力。

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