城鎮韌性防空演習登場 新竹新豐鄉還設「兒童照護區」安撫孩童

針對在戰爭時期小朋友的安置，新豐鄉公所特別規劃兒童照護區，透過樂高遊戲、桌遊、手遊等安撫孩童。（記者黃美珠攝）〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣2025城鎮韌性防空演習今天下午登場，全縣實施半小時的防空避難演練，且新豐、北埔以及新埔3個鄉鎮，皆驗證民眾實地疏散避難與避難設施主動開啟。據統計，新竹縣13鄉鎮市的民眾皆配合演練，並沒有違規狀況出現。



新竹縣長楊文科（右白上衣者）視察新豐鄉衛生所如何動員立刻成立戰時救護站，對受傷災民進行搶救。（記者黃美珠攝）身為指揮官的新竹縣長楊文科，全程在新豐鄉視察前述演習外，也一併了解鄉公所結合境內各單位，在防空警報解除後，如何動員進行戰災搶救、安置後送傷民就醫，以及給予受災戶臨時安置、分發相關必要救濟物資等。

新豐鄉長徐煒傑（前左）告訴新竹縣長楊文科（前右）公所對於戰時兒童的安置，特別規劃兒童照護區，透過樂高遊戲、桌遊、手遊等安撫孩童。（記者黃美珠攝）新豐鄉長徐煒傑特別針對老、弱、幼，另規劃特殊照護區、休閒暨兒童照護區，藉此安定民心。而新豐鄉衛生所搭建檢傷站、臨時救治病床，並由專人控管傷民後送就醫的去處等，跟員警、消防救護人員協力迅速安定在戰災中受創的鄉親。

中華電信新豐電信機房人員搶救戰災中受損的設備，以維持戰時通訊正常。（記者黃美珠攝）新竹縣警局表示，今天的演習是新竹等7個縣市同步執行，新竹縣政府官員到場觀察之外，海巡署北部分署長廖雲宏出任指導官也率團觀察，一行人陸續視導新豐鄉公所、火車站商圈內的寶雅商場，以及新豐火車站內的疏散避難執行狀況，接著再轉往中華電信機房，看中華電信如何搶救戰災受損設備，以維護戰時的通訊順暢。

新豐鄉公所開辦的災民安置站模擬救濟物資的發放。（記者黃美珠攝）新竹縣警局表示，一行人最後抵達新豐鄉老人會館，觀察在地急救站開設，大量傷患出現時現場的檢傷、救治以及後送流程與分工，並從救濟站看災民的安置、收容作為；視察人員整體給予高度的肯定。

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