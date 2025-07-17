模擬飛彈襲擊礁溪車站！ 宜蘭城鎮韌性演習啟動急救站

警消及台鐵人員進行傷患疏散演練。（民眾提供）〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣今天辦理2025「城鎮韌性防空演習」，街道全面淨空，警報解除後，隨即於礁溪實施飛彈襲擊火車站，導致鐵軌受損、出現大量傷患等演練，並在周邊大樓、學校開設救濟站及急救站，安置大量災民，演習逼真。目前無民眾違反《民防法》規定案件。

宜蘭防空演習自今（17）日下午1點半啟動，民眾同步收到國家級警報，要求疏散避難及交通管制，警報解除後，接續下午2點至3點在礁溪地區辦理戰災演練，模擬礁溪火車站遭受敵軍飛彈襲擊，導致鐵軌受損，並有乘客傷亡。

台鐵特種防護團及警消隨即進行人員疏散、傷患救護等實作演練，縣府社會處等相關單位，則在礁溪社福大樓開設「救濟站」，妥善安置災民，因戰災造成大量傷患，衛生局另於礁溪國中五育館開設「急救站」，實施傷患現場醫療處理。

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宜蘭縣警察局表示，警力部署綿密，本次防空演習模擬敵機來襲情境，過程中，縣民也展現高度配合，所有行人、車輛，均依警察及民防人員引導，進行就近疏散避難，或依地形、地物掩蔽，展現民眾應變能力。

宜蘭在這場演習共動員縣府團隊、警消醫療、宗教團體及民間志工近400人。宜蘭縣代理縣長林茂盛說，在面對地緣政治極端風險變化，平時準備就是最好的防禦，透過民眾參與，強化地方政府對突發事件發生時的應變制變能力。

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